BIGBANG・D-LITE、新曲『Umbrella (Japanese ver.)』リリース！ファン必見のキャンペーンも実施 | RBB TODAY

BIGBANG・D-LITE（デソン）の日本オリジナル曲『Umbrella (Japanese ver.)』が、本日（8月27日）デジタルリリースされた。

『Umbrella (Japanese ver.)』は、D-LITE自身が作詞に参加し、日本オリジナルの新曲として制作され、2024年末に日本で開催されたアンコールツアー『D-LITE JAPAN LIVE TOUR 2024 “D's IS ME” – Encore』で初披露された特別な楽曲である。

リリース合わせて、同楽曲を初披露したライブ映像も公開された。「I promise you, I’ll be your umbrella」という歌詞に込めたメッセージを、繊細かつパワフルなボーカルで表現した圧巻のライブパフォーマンスに注目が集まっている。

ユニバーサル ミュージック

また、『Umbrella (Japanese ver.)』のリリースを記念して、デジタルキャンペーンも実施される。本日（27日）よりダウンロードキャンペーンがスタートし、抽選で50名に「Dくんヘアクリップ」がプレゼントされる。さらに、抽選で1名に「あなただけが見ることのできるD-LITEメッセージ動画」が当たる特別な企画も行われる。

現在D-LITEは、アジアツアー『D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] 』を開催中。8月30日・31日には、神奈川・ぴあアリーナMMにて2度目の日本公演を開催する予定だ。

◇D-LITE（デソン） プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。YGエンターテインメントを離れ、2023年4月にR&Dカンパニーと契約した。

