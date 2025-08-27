Kep1er、新曲『BUBBLE GUM』で音楽番組1位に！活動休止中のメンバーにも温かいメッセージ | RBB TODAY

ガールズグループKep1erが、音楽番組で1位を獲得した。

Kep1erは、8月26日に放送された音楽番組「THE SHOW」（SBS funE）で、7thミニアルバムのタイトル曲『BUBBLE GUM』で1位を獲得し、華々しいカムバックを飾った。

この日のステージでKep1erは、力強さとカリスマ性あふれるパフォーマンスを披露した。タイトル曲『BUBBLE GUM』は、強烈なビートのうえに流麗でダイナミックなボーカルレンジが印象的なハウスベースのEDMポップダンスナンバーで、予測不能ないたずらっ子のような魅力と、カリスマ性を兼ね備えたKep1erらしさを表現している。

Kep1erは、楽曲の魅力を余すことなく込めたステージで、エネルギッシュなパフォーマンスと無限大の自信を放ち、ファンに強烈な印象を残した。

Kep1erは「今回のカムバックを支えてくださった所属事務所のスタッフの皆さんに感謝します。そして、9か月間待っていてくれたKep1ian（ファンダム名）の皆さんにも心から感謝します。いつも一緒にいてくれてありがとう。そしてヨンウン、本当に会いたい」と現在健康回復に専念しているメンバーのソ・ヨンウンへの思いも忘れない、感動的な受賞コメントを述べた。

1位受賞後に続くアンコールステージでも安定した生歌と自然体の魅力で観客を魅了し、K-POPファンに強烈な印象を残した。

このように、世界的な人気を誇るKep1erは、先日タイ・バンコクで開催された「Weibo Gala 2025」にK-POPガールズグループで唯一受賞者として招待され、ステージに立った。また、9月20日・21日のソウル公演を皮切りに、ワールドツアー「2025 Kep1er CONCERT TOUR[Into The Orbit：Kep1asia]」を開催し、世界中のファンと交流する。

◇Kep1er プロフィール

『Girls Planet 999：少女祭典』（21）発のグループ。応募総数1万3000人から最終的に残った9人で結成。2022年1月に1stミニAL『FIRST IMPACT』でデビュー。リード曲『WA DA DA』は3カ月余りでYouTube再生回数1億回を超える反響。同年9月7日に『FLY-UP』で日本デビュー。2024年5月には、プロジェクトグループとしては異例の活動延長が決定。7人組となり、活動を継続。

