「発狂しちゃう」IVE・ガウル、“変装なし”でドンキ・ホーテに出没！日本でのオフショットが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのガウルが日本で見せた姿が話題を呼んでいる。

ガウルは最近、自身のインスタグラムを更新し、「忙しく動き回ってます」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ドン・キホーテで買い物をするガウルの姿が収められている。タンクトップにジャージを合わせたラフなスタイルで、さまざまな商品を見て回る様子が写っている。特に変装をせず、持ち前の美貌をそのままに店内へ現れた姿が注目を集めた。

この投稿を見たファンからは「ラフな服装でもめちゃくちゃ美人なのすごい」「何この彼女目線！」「ドンキでも絵になる」「日本じゃん」「発狂しちゃう」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ガウルInstagram）

なお、ガウルが所属するIVEは、8月25日に4thミニアルバム『IVE SECRET』をリリースした。

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。

