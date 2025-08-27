ソン・イェジンのインスタ副アカ削除、原因不明だった…「ハッキングやMetaのAIによる措置の可能性」 | RBB TODAY

女優ソン・イェジンのインスタグラムのサブアカウントが突如削除された件について、所属事務所が原因を確認中であることを明らかにした。

8月27日、ソン・イェジンが所属するMSteamエンターテインメントの関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に「ソン・イェジンのSNSサブアカウントは、本人が自主的に削除したものではない。現時点で当社も具体的な原因は把握していない」と公式コメントを出した。

さらに「理由としては、不明なハッキングやMeta側がAIを利用してアカウントを削除するケースがあると聞いている。現時点ではその2つの可能性を想定しているが、Metaから確定した回答を受けたわけではない」と説明した。

続けて「当社としては、アカウント運営に問題となる要素はなかったため、正確な理由は分かっていない。Meta側に問い合わせを行っており、書類提出など追加の手続きが必要な場合は応じる予定だ。アカウントの復旧と原因究明がなされ次第、改めて明らかにする」と付け加えた。

ソン・イェジンは公式アカウントに加え、育児の様子をサブアカウントで公開してきた。しかし、27日に突如削除されたことが判明し、波紋を呼んだ。

一部では、この削除が最近行われた映画『仕方がない』（原題）の制作発表会で、俳優イ・ビョンホンの“ジョーク”をきっかけに、ソン・イェジンに対する悪質コメントが殺到したことの余波ではないかとの憶測も出たが、事実ではないことが分かった。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月には男児を出産した。

