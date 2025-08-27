ATEEZ・サン、『ボイプラ2』プラネットマスターに抜擢！“ワールドクラス”のアドバイスに期待 | RBB TODAY

ATEEZのサンが、Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』の3人目のプラネットマスターを務める。

Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』の進行システムは特別だ。ボーカル、ダンス、ラップの専門マスターに加え、ミッションや状況ごとに参加者たちのロールモデルとなる先輩芸能人が「スペシャルマスター」や「プラネットマスター」として登場し、成長の原動力を与えている。

今回、グローバルファンから熱い支持を集めるグループATEEZのサンが3人目のプラネットマスターに合流。オン・ソンウ、チョ・ユリに続き、デビューをかけた競争を繰り広げる48人の参加者と対面する。サンは今回の「第2回生存者発表式」でMCを務める。これまでのワールドツアーやサバイバル番組で培った経験を活かし、参加者たちへ心のこもったアドバイスとエールを届けることが期待されている。

（写真提供＝OSEN）サン

サンは「夢への情熱が最も熱かった練習生時代を僕自身も経験してきたので、その時期の情熱を持った参加者たちと呼吸を合わせられることにとてもワクワクしています」と、プラネットマスターとして参加する感想を語った。

今回の第2回生存者発表式では、セミファイナルミッションに進出する24人の参加者が決定する。8月29日に締め切られる第3次グローバル投票の結果で23人の生存者が決まり、最下位生存者1名は同日午後3時の生存者発表式ライブ配信で行われるリアルタイム投票によって決定される。どのような波乱やドラマが待ち受けているのか、注目が集まっている。

なお、グッドデータコーポレーションの「ファンデックス（FUNdex）」によると、『BOYS II PLANET』は8月第3週の「TV・OTT話題性部門」で3週連続統合1位を記録し、グローバルK-POPサバイバル番組としての存在感を証明した。

『BOYS II PLANET』は、明日（28日）午後9時20分からさらに熱を増したポジションバトルを放送。そして29日午後3時には「Mnet Plus」を通じて第2回生存者発表式が行われる。

（記事提供＝OSEN）

