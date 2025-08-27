何度目？“BTS・JIMINと熱愛説”の恋リア出身女優、顔出しデート映像公開　これまで否定も肯定もせず | RBB TODAY

BTS・JIMINとの熱愛が噂されている女優が、自ら再び噂に火をつけた。

女優のソン・ダウンは最近、自身のTikTokアカウントに、JIMINを思わせる男性との“デート映像”を公開。ソン・ダウンがエレベーターの前で誰かを待つ姿が映っており、扉が開いて現れたのはまるでJIMINのような男性だった。

ソン・ダウンが驚かせると、「びっくりした。僕が入ってくるの知ってたの？わざと黙って来たのに」と笑う場面が収められている。

この映像が投稿されるとSNSなどを通じて急速に拡散し、2人の熱愛説が再び注目を集める事態となった。

（写真提供＝OSEN）ソン・ダウン

（写真提供＝OSEN）JIMIN

ソン・ダウンはこれまでにも、幾度となく熱愛説が囁かれてきた。JIMINを連想させるSNS投稿を繰り返したり、JIMINの自宅と推測される場所で撮影した写真を掲載したりしている。2人のデートを目撃したという証言も相次いでおり、熱愛疑惑は根強い。

こうした一連の“匂わせ”はたびたび大きな議論を呼んでいるが、2人の熱愛についてはこれまで肯定も否定もされておらず、真偽は依然として不明のままだ。

なお、ソン・ダウンは過去に元BIGBANG・V.Iとの交際説が浮上した際には、「ノー。その方の元彼女ではない」ときっぱり否定していた。

（画像＝SNS）問題の映像

◇ソン・ダウン プロフィール

1991年6月14日生まれ。2011年のドラマ『負けたくない！』でデビューしたが、彼女が有名になったきっかけは2018年のリアル恋愛バラエティ『ハートシグナル』シーズン2に出演してからだ。その後、KBS2週末ドラマ『一度行ってきました』『外出』などに出演し、女優として活動中。韓国プロ野球「斗山ベアーズ」のファンとしても知られる。

■【写真】お揃いの…ソン・ダウン、JIMINとの関係“匂わせ”

■【画像】BTS・VとBLACKPINK・ジェニー、“キス写真”が流出？

■【写真】JIMIN、はだけるシャツから“タトゥー”チラリ