TXTら人気K-POPアイドルがファンにサプライズ!? 『Idol Festa Attack』ABEMAで無料独占配信 | RBB TODAY

NCT DREAM、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE、MOXSTA X、TREASUREら人気グループが出演する韓国のバラエティ番組が、日本で無料配信されることになった。

ABEMA（アベマ）では8月26日18時より、バラエティ番組『Idol Festa Attack』を日本国内で独占無料配信する。

『Idol Festa Attack』はK-POPファンに向けたサプライズづくしのバラエティ番組だ。

同番組では、今をときめく人気グループがファンのリクエストに応えて韓国各地を訪れ、地域の特産品を集めたポップアップイベントを開催。各地の魅力を発信するとともに、韓国文化の魅力を広めるお手伝いをする。

番組内では特別なライブパフォーマンスも披露する。これまで頻繁にツアーが行われてこなかった地方都市でのライブに現地のファンは大盛り上がり。その様子をABEMAを通じてぜひご覧いただきたい。

8月26日18時より配信開始となる第1話では、TOMORROW X TOGETHERが光州（クァンジュ）に上陸。“韓国カボチャ”のアンバサダーに任命されたメンバーたちは「140万個売る！」と豪語するが、そこではハプニングが待ち受けていた。彼らの一筋縄ではいかないミッションの全貌とは何なのか、気になる内容は配信で確認できる。

韓国の人気グループが各地のファンのリクエストに応えるべく奔走する様子を描いたバラエティ番組『Idol Festa Attack』は、8月26日18時よりABEMAで独占無料配信される。

