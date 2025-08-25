初めて東京ドームの舞台に　KiiiKiii、日本NHKの「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演決定 | RBB TODAY

ガールズグループKiiiKiiiがデビュー後、初めて東京ドームの舞台に立つことが決まった。

日本のNHKによると、KiiiKiiiは11月3日に東京ドームで開催されるNHK主催の音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演する。

KiiiKiiiは最近、海外へと活動の舞台を広げ、グローバルな影響力を証明してきただけに、今回の舞台に立つ唯一のK-POPガールズグループとして、特別な存在感を示す見通しだ。

KiiiKiiiは今年3月にリリースしたデビューアルバム『UNCUT GEM』の活動を通じて、自由奔放なエネルギーと限界のない音楽的スペクトラムを見せ、K-POP界に新たな風を吹き込むグループとして頭角を現した。

当時、デビュー曲『I DO ME』は連日、YouTube急上昇音楽動画1位を記録し、MBCの音楽番組『ショー！音楽中心』では、地上波音楽番組で初の1位を獲得して人気を不動のものにした。

さらに8月6日にリリースされた初のデジタルシングル『DANCING ALONE』でもリスナーの心を射止め、活発な活動を続けている。

そんなKiiiKiiiが東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」でどんなパフォーマンスを披露するのか、期待が高まっている。

◇KiiiKiii（キキ）プロフィール

IVEの所属事務所STARSHIPエンターテインメントからデビューしたガールズグループ。ジユ、イソル、スイ、ハウム、キヤの5人で構成されている。グループ名には、笑い声を連想させる明るさと、周囲に流されず自分らしく堂々と生きるという意味が込められている。2025年2月16日、事務所の公式YouTubeチャンネルに『I DO ME』のミュージックビデオをサプライズ公開し、大きな話題となった。3月24日、1stミニアルバム『UNCUT GEM』をリリースして正式デビュー。

