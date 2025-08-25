韓国男性アイドルが海外で性被害　女性ファンが人混みの中をかき分け無理やり「明白な犯罪行為だ」 | RBB TODAY

韓国の男性アイドルが海外で、女性ファンに無理やりキスを試みられる性被害を受けた。

被害に遭ったのは、ボーイズグループYOUNITEのメンバー、ウノだ。

YOUNITEは現地時間8月17日、ブラジル・サンパウロで開かれたイベント「第18回韓国文化の日」に招かれ、ステージを披露した。

公演を終えて帰る途中、多くの観客の中で、ある女性がウノに強引にキスを試みる映像がSNSを通じて拡散され、議論を呼んでいる。

撮影された映像を見ると、YOUNITEのメンバーたちが多くの人混みを通り抜けている途中、ある女性が人をかき分けて前に出て、ウノにキスを試みた。これを目撃した関係者たちはすぐに制止し、ウノは警護員と共に素早く現場を離れた。

（画像＝オンラインコミュニティ）ウノが受けた性被害の瞬間

現地のファンたちもこの女性の行動を性被害とみなし、批判の声を強めている。あるファンはSNSに「アーティストの私生活と身体の自由を侵害する明白な犯罪だ」と指摘した。

ウノに対して身体的接触を試みた女性ファンの身元は、現場映像とともにソーシャルメディア上で急速に拡散した。これに伴い、無分別な個人情報の公開や二次被害への懸念の声も同時に上がっている。

騒動が大きくなると、主催側は「イベントでファンがアーティストに強制的にキスを試みた性被害事件について深く遺憾の意を表する。いかなる形の性被害も容認できないことを改めて強調する」と公式立場を明らかにした。

（写真提供＝OSEN）YOUNITE・ウノ

YOUNITEの所属事務所であるBRANDNEW MUSICも「最近の公演終了後、一部ファンの過度な接近により、アーティストの身辺を脅かす安全事故が発生する状況があった。これはアーティストだけでなく、現場にいたファンの皆さんの安全にも大きな危険を招きかねない。スケジュール現場では安全距離の確保をお願いしたい」と呼びかけた。

