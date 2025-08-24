整形否定のK-POPアイドル、活動休止中に“深夜自撮り”公開　相変わらずのクッキリ目元に注目【PHOTO】 | RBB TODAY

活動休止中のパク・ボムがファンに短いメッセージを届けた。

パク・ボムは8月22日、自身のインスタグラムを更新。「寝る前。みんな愛してる」というコメントとともに自撮り写真を投稿した。公開された写真では、ラフな服装ながらもくっきりとした目元と独特の雰囲気が際立っており、なじみのスモーキーアイラインが目を引いた。変わらぬ存在感を放っている。

パク・ボムは6日、所属事務所を通じて活動休止を発表。「最近、医師から十分な休息と安定が必要だという所見を受け、やむを得ず2NE1の活動に参加できなくなった」という理由からだった。

（写真＝パク・ボムInstagram）

一方で、パク・ボムが自撮り写真を投稿するたびに疑念の声も。ファンの間では、整形ではなく過剰な写真フィルターやメイク方法が原因だという声が上がり、惜しむ声が相次いだ。そのたびにパク・ボムは「フィルターは使っていません」「メイクをしただけです」と説明し、整形やアプリフィルター疑惑を否定してきた。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

■【写真】パク・ボム、“激変”自撮り写真

■【写真】パク・ボム、グラマラスな圧巻ボディ

■【写真】11kgダイエット成功！パク・ボム劇的ビフォーアフター