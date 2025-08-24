BIGBANG・G-DRAGONの太っ腹にネット感動!! ボディーガードにも! | RBB TODAY

G-DRAGONがまたしても真心のこもった“フレックス”で感動を与えている。

8月23日、G-DRAGONのサブアカウントには「G-DRAGON プロテクター フレックスやばい」という文章とともに映像が公開された。

その映像には、シグネチャーの金髪にピンストライプのジャケット姿でスイスのハイエンド時計ブランドのショップを訪れたG-DRAGONが、直接ボディーガードに高級時計を渡す場面が収められていた。

G-DRAGONは以前、Jブランドとコラボして世界に8点だけの限定版時計「Astronomia Solar(アストロノミア) G-Dragon」を披露したことがある。一方で、最近は自身のブランドがコラボしたジュエリーをダンサー全員にプレゼントした。

G-DRAGONの贈り物は単なるフレックスではなく、ともに歩む人々への尊重と感謝の意味が込められている。自身の道を共にする仲間に特別な思い出と価値を贈る点で、さらに感動を呼んでいる。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

