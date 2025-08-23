女優イ・ミンジョン、夫イ・ビョンホンを意識？娘は「まず付き合うことが簡単ではないと思う」 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが娘の将来を心配した。

去る8月22日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」には、「ゴルフ場で会って育児で一丸となった3人の女子 MJの癒しを助けに登場したパク・インビ、ソン・ヨンジェ」というタイトルの動画が公開された。

同日、イ・ミンジョンはプロゴルファーのパク・インビ、新体操選手のソン・ヨンジェと一緒にゴルフ場でゴルフをした。

これに先立ち、食事をしながら“育児トーク”を交わし、イ・ミンジョンは2人目の子供を計画中のソン・ヨンジェに「1人目が突然しなかった行動をする可能性がある。8歳上のジュヌも学校の先生から電話が来て、彼がすごく憂鬱に見えると。これが“2人目症候群”かもしれないと話していた」と自分の経験を伝えた。

彼女は、「8歳も差がある子も？と思ったが、そのときわざとジュヌだけを連れてフィレンツェ映画祭に行った。それからだいぶ落ち着いた」と語り始めた。

続けて、「彼にとって1番美しかった場所がフィレンツェ聖堂の前だそうだ。お母さんと2人だけでドゥオーモにいたとき、とても美しかったのでそれを学校で描いたのだ。これが自分の一番幸せだった瞬間だと言ったとき、涙が出た。この子が実はこんなに寂しかったのかと思った」と胸を熱くさせた。

（写真＝YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」）左からイ・ミンジョン、ソン・ヨンジェ

加えて、「それから私に『赤ちゃんはまだヨーロッパに来られないじゃん』『パパの映画も見られないじゃん』と話した。そのときから少し気持ちが和らいで、今は夢中になって『ソイちゃん』と可愛がっている」と説明した。

これを聞いたソン・ヨンジェは、「今日から2人目について再度悩まなきゃ」と悩む姿を見せた。

特に、彼女は「私は想像をたくさんする。ソイが大きくなって結婚するとき、どれだけ結婚する方が大変だろうか。1番上のお兄さんと8歳違いで、義母がミンジョンさん、義父が（イ・ビョンホン）…考えただけでもとても緊張しそうだ。初めて挨拶に行くとき」と話し、目を引いた。

これを聞いたイ・ミンジョンは不思議そうにしながらも、説明を聞いて「確かにそうだね」と納得した。それとともに「まず男性と付き合うことが簡単ではないと思う」と心配しながら、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

■【写真】イ・ビョンホン夫婦の娘、愛らしいツインテール姿

■【写真】イ・ビョンホン夫婦の娘、「お兄ちゃんの靴を…」

■【写真】イ・ビョンホン夫婦、息子の顔を初公開