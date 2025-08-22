韓国で活動できない元東方神起・ユチョン、日本に“馴染みすぎ”の近況…タトゥーチラ見せWピース【PHOTO】 | RBB TODAY

東方神起の元メンバーで歌手のユチョンが、日本に“馴染みすぎ”な近況を公開して話題だ。

ユチョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

自転車に乗る人やハート型の手の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、東京の築地付近を自転車で散策するユチョンが写っている。キャップに半袖Tシャツ、ライトグリーンのハーフパンツ、スニーカーを合わせたラフな服装で、カメラにダブルピースをするお茶目さが印象的だ。

むき出しになった腕や脚からはタトゥーもチラ見せ。高層ビルが立ち並ぶ街中を自転車で回る動画も公開し、日本に順応した姿を見せてファンの目を引いていた。

（写真＝ユチョンInstagram）

そんなユチョンは8月20日、日本でミニアルバム『Metro Love』をリリース。来る9月13日には日本デビュー1周年を記念し、ファンミーティングと写真集撮影見学を兼ねた沖縄ツアーを実施予定で、同月14日からTOKYO MXで放送される新ドラマ『ももの唄』にも特別出演を予定しているなど、日本で活発な活動を続けている。

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長180cm。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬を使用した容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。

