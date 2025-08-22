妊娠した妻を一人残して…残業を終え帰宅する途中に突然この世を去った韓国の人気バラエティPD、1周忌 | RBB TODAY

人気バラエティ番組『新西遊記』『三食ごはん』などを演出したプロデューサーのイ・ジュヒョンさんが、突然この世を去ってから1年が経った。

イ・ジュヒョンさんは2024年8月22日午前0時、残業を終えて帰宅する途中に交通事故に遭い、この世を去った。享年34歳。

帰宅のためにイ・ジュヒョンさんが乗っていたタクシーは、ソウル上岩洞（サムアンドン）の九龍（クリョン）交差点からワールドカップ競技場方面に向かうワールドカップ路で、午前0時25分ごろ、駐車中の観光バスに続いて走行中の軽自動車と相次いで衝突する事故を起こした。

この事故でイ・ジュヒョンさんは現場で亡くなったと伝えられている。特に、彼が第一子の誕生を控えていたことが知られ、さらに大きな悲しみを呼んだ。

イ・ジュヒョンさん

事故を起こしたタクシー運転手は軽傷を負い病院に搬送され、軽自動車の運転手は命に別状はなく、バスは乗客がいない状態だった。当時、タクシー運転手は交通事故処理特例法違反（致死）の容疑で在宅送致された。

2016年にCJ ENMの制作プロデューサーとして入社したイ・ジュヒョンさんは、『三食ごはん コチャン編』をはじめ、『新西遊記』シーズン2・3、『大脱出4』『コリアン・モンスター』『ある日突然大人』『コメディ・ビッグリーグ』などを演出した。

その後、Coupang Playが買収した映像制作会社ボーダレスフィルムに移籍し、ディズニープラスで配信されたスポーツドキュメンタリー『フルカウント～韓国プロ野球40年の軌跡～』にも参加した。

（画像＝tvN）『三食ごはん』（左）と『新西遊記』

彼の訃報に接し、『新西遊記』のナ・ヨンソク、シン・ヒョジョン、パク・ヒョンヨン、ユン・インフェPDら7人は「イ・ジュヒョンPDは任された仕事に誰よりも強い責任感を持ち、最後まで最善を尽くして走り続ける誠実な後輩だった。いつも最初に明かりを灯し、番組に必要なことを細やかにチェックし、整理しておいた彼の席を忘れない。イ・ジュヒョンPDと共に『新西遊記』を作れたことをうれしく思う」と追悼した。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】天国に旅立つ4日前に恋人と結婚式…37歳の若さで亡くなった韓国女優

■KARAク・ハラさんが残した日記の内容に専門家も絶句するしかなかった理由

■代役を使わずスカイダイビングの訓練中に行方不明に…不慮の事故でこの世を去った韓国女優