KiiiKiii、新曲『DANCING ALONE』でカムバック後初の音楽番組1位に！「とても幸せ」 | RBB TODAY

KiiiKiiiがカムバック後、初の音楽番組1位を獲得した。

KiiiKiiiは8月19日に放送されたSBS funE『THE SHOW』で、新曲『DANCING ALONE』を披露し、8月第4週の1位を記録した。

KiiiKiiiは「本当に一生懸命準備した『DANCING ALONE』でTHE SHOWチョイスのトロフィーをいただけてとても幸せです。THE SHOW、そして公式ファンクラブ“TiiiKii”に感謝します。いつも私たちの原動力になってくれるTiiiKiiの応援をはじめ、多くの方々が『DANCING ALONE』を好きになってくださったおかげで、毎日幸せに活動できています。いただいた愛に応えられるよう、これからも全力で走っていくKiiiKiiiになります」と喜びを語った。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）KiiiKiii

『DANCING ALONE』は、8月6日にリリースされたKiiiKiii初のデジタルシングルアルバムのタイトル曲で、シティポップとレトロシンセポップサウンドが際立つダンスナンバー。KiiiKiii特有の自由奔放な雰囲気に友情を象徴する歌詞を加え、爽やかで清涼感あふれるサウンドと中毒性の高い歌詞で多くのリスナーを魅了している。

同曲は韓国Melonチャート「HOT100（発売30日）」で最高3位を記録したほか、タイ・香港・台湾・ベトナム・フランス・日本など6カ国・地域のiTunesトップソングチャートにランクイン。さらに、日本・イギリス・ブラジル・トルコ・台湾・香港など6カ国・地域のiTunesトップK-POPソングチャートにも入り、グローバルな人気を証明した。

（画像＝『THE SHOW』）

また、ミュージックビデオは公開後、その高い映像美とノスタルジックなコンセプトで誰もが共感できる“友情の記憶”を描き、好評を博した。YouTube人気急上昇ミュージックビデオチャートでは最高4位を記録している。

現在『DANCING ALONE』で精力的に活動中のKiiiKiiiは、ショートフォーム動画やビハインド写真をはじめ、多彩なコンテンツを発信。さらに様々なスターたちと挑戦する「DANCING ALONE」チャレンジで盛り上がりを続けている。加えて、新しい形の自主制作リアリティ番組も予告しており、今後の活動への期待が一層高まっている。

なお、KiiiKiiiは今後も音楽番組をはじめ、多方面で『DANCING ALONE』の活動を続けていく予定だ。

