ZEROBASEONE、新AL『NEVER SAY NEVER』でアーティストとして新境地へ！9人9色の魅力炸裂 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが音楽的成長を予告した。

ZEROBASEONEは8月20日、公式SNSを通じて1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』の「ICON」バージョン個人コンセプトフィルムを公開した。

映像の中でZEROBASEONEは、ステージ内外でスポットライトを浴びる9人9色の輝くアーティストとしての姿を披露し注目を集めた。メンバーごとに多彩な演出を通じて魅力を一層引き立てる一方、時に真剣に、時にお茶目な姿を見せながら、卓越したコンセプト消化力を証明した。

『NEVER SAY NEVER』は、ZEROBASEONEがZEROSE（ファン）と共に歩んできた音楽の旅で最も輝かしい瞬間を収めると同時に、アーティストとしてのアイデンティティを拡張するアルバムだ。

「青春3部作」と「パラダイス2部作」を経て完成した「TEAM ZB1」の最もアイコニック（ICONIK）な姿を盛り込んでいる。

ZEROBASEONEは、夢を追うすべての人々に「不可能はない（NEVER SAY NEVER）」という強烈な勇気と応援のメッセージを届ける予定だ。

なお、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は9月1日18時に各種音源サイトを通じてリリースされる。

