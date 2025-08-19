「スタイルおばけ」RIIZE・ショウタロウ、日常すら“ランウェイ”に！圧倒的オーラで視線独占【【PHOTO】 | RBB TODAY

RIIZEのショウタロウが圧倒的なオーラを放った。

ショウタロウは8月18日、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、「どこ行こう～」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ベージュとカーキの切り替えが目を引くベストにタンクトップ、ゆったりとしたデニムを合わせたショウタロウの姿が収められている。空港をまるでランウェイのように変えてしまう抜群のスタイルとファッションセンス、そして漂うオーラが見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「お洒落さん」「私の家に来てください」「スタイルおばけ～」「どんどんカッコよくなってる」といったコメントが寄せられている。

なお、ショウタロウが所属するRIIZEは現在、全国ツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN」を開催中で、8月23・24日には福岡公演を予定している。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

