“BTS・TXTの弟分”CORTIS、デビュー早々に米人気歌手とコラボ！『What You Want 』英語verリリースへ | RBB TODAY

新ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、英語曲を通じてグローバルファンにさらに歩み寄る。

CORTISは8月19日10時、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて『What You Want (feat. Teezo Touchdown)』のリリースを発表した。これはデビューアルバムのタイトル曲『What You Want』の英語バージョンで、8月22日13時に音源が公開される。

今回の楽曲には、アメリカのシンガーソングライター、ティーゾ・タッチダウン（Teezo Touchdown）がフィーチャリングとして参加。Tyler、the Creator、Drake、Travis ScottといったHIPHOP界の大物とのコラボ経験を持つ彼と、“ヤング・クリエイター・クルー”と称されるCORTISとの出会いに注目が集まっている。

（写真＝＝BIGHIT MUSIC）

コラボレーションのきっかけは、昨年アメリカ・ロサンゼルスで行われたソングキャンプだった。当時CORTISに関する情報はほとんどなかったものの、ティーゾ・タッチダウンは5人のメンバーが楽曲を生み出す姿を見て快く共作を決意。その自由な雰囲気の中で誕生した楽曲が『What You Want』であり、当時英語で録音したデモ音源を今回正式にリリースする。欲しいものをためらわず手に入れるという原曲のテーマに、ティーゾ・タッチダウンの個性とエネルギーが加わり、新たな魅力を生み出すことが期待される。

CORTISは8月18日にタイトル曲『What You Want』をリリースし、華々しくデビューを果たした。同曲のコンセプチュアル・パフォーマンスフィルムは、19日10時7分ごろに再生回数100万回を突破した。公開当日（8月18日付）には、韓国ユーチューブの急上昇音楽動画、日本のLINE MUSIC、中国のQQ MUSICのミュージックビデオチャートにランクインし、好調なスタートを切った。

さらにCORTISは、8月21日放送のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに音楽番組へ出演。11台のランニングマシンの上を自在に行き来する斬新なパフォーマンスで、視聴者を魅了する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】CORTIS、メンバープロフィール

■【写真】CORTIS、デビューショーケースでのソロショット

■【写真】V、ベッド写真が流出!?