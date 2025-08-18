あなたはどっち派？TXT・ボムギュ＆ヒュニンカイ、“天使と悪魔”SHOTに反響「これはヤバい」【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのボムギュとヒュニンカイがファンを魅了した。

ボムギュとヒュニンカイは最近、TOMORROW X TOGETHERの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、対照的な魅力を放つボムギュとヒュニンカイの姿が収められている。

ヒュニンカイは白を基調としたふんわりとした衣装で、まるで“天使”のような透明感を漂わせる一方、ボムギュは黒のパーカーにダメージパンツを合わせ、鋭い眼差しで“悪魔”のようなカリスマ性を放っている。

この投稿を見たファンからは「かっこいい」「これはヤバい」「2次元ビジュアル」「どっちか選べない」といったコメントが寄せられている。

（写真＝TOMORROW X TOGETHER公式Instagram）ヒュニンカイ、ボムギュ

なお、TOMORROW X TOGETHERは7月21日に4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』をリリースした。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。

◇ヒュニンカイ プロフィール

2002年8月14日生まれ。本名カイ・カマル・ヒュニン。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてBig Hitエンターテインメントからデビュー。アメリカと韓国のハーフで、中国に在住していたことも。そのため英語、韓国語、中国語が堪能であり、ポルトガル語も話すことができる。同じくTOMORROW X TOGETHERのメンバーであるヨンジュンとは、デビュー前の2018年にBTS・Vのソロステージでバックダンサーを務めた。

