ZEROBASEONE、“アイコニック”な魅力を予告！1stフルAL『NEVER SAY NEVER』ポスター公開 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、1stフルアルバムのポスターを公開し“アイコニック”な魅力を披露した。

8月18日、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のタイトル曲『ICONIK』のポスターを2種類公開した。

最初のポスターには、煌めく星明かりが降り注ぐ夜、宇宙の惑星を連想させる瞳のモチーフがメンバー9人の姿を照らし出す様子が描かれ、視線を引きつける。

一方、もう1枚のポスターでは「ICONIC」の最後のアルファベット「C」を「K」に変えることでタイトル曲『ICONIK』を完成させた。ZEROBASEONEならではのアイコニックな魅力を予告し、カムバックへの期待を一層高めた。

『NEVER SAY NEVER』は、ZEROBASEONEがデビュー後初めてリリースするフルアルバムで、「ZEROSE」（ファンダム名）と共に積み上げてきた音楽の歩みの中で最も輝く瞬間を収めた作品だ。5作連続ミリオンセラー達成や「Billboard 200」入りなど、カムバックのたびにK-POPの新たな歴史を刻んできたZEROBASEONEは、「不可能はない（NEVER SAY NEVER）」というメッセージを発信し、再び全世界を揺るがす。

なお、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、9月1日午後6時に各種音楽配信サイトにてリリースされる。

