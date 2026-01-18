元俳優の人気シェフが58歳で逝去。がん闘病の末に | RBB TODAY

俳優出身の人気シェフ、チョン・シヌ（本名：チョン・デヨル）が逝去した。享年58歳。

1月18日、とある韓国メディアの報道によると、故チョン・シヌは同日未明に亡くなった。

故チョン・シヌは1988年、ミュージカル『ガスぺル』でデビューし、1994年にSBSドラマ『パク・ボンスク弁護士』を通じて本格的に俳優活動を開始した。1998年にはMBC第27期公開採用タレントに選ばれ、ドラマ『バラと豆もやし』、『ベスト劇場』、『商道』などに出演した。

その後、2000年にC.F.C.Iチョ・ウンジョン食空間研究所にてフードスタイリングおよびテーブルセッティング課程を修了。さらに、イタリアおよびフランスで料理関連の短期課程を履修し、世宗(セジョン)大学校調理外食学科に編入して課程を修了、卒業している。

故チョン・シヌ

以降は、EBS『最高の料理秘訣』、フードチャンネル『チョン・シヌの料理工房』、KBS『生放送 今日の「チョン・シヌのコクコクレシピ」など、料理番組を中心に活躍した。

2014年に胸腺がんと診断され、最近までブログを通じて闘病日記を共有していた。最新の投稿は昨年10月29日で、「普通の人たちとはすべてが違う。文字どおり一つでも狂えば、体が順番に崩れて痛む。だから生きる楽しみがまったくない」という文章を残し、見る者の胸を打った。

（記事提供=OSEN）

