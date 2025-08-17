元『サンジャポ』ファミリーのヘリョン、23歳息子が“DTS”でアメリカへ！義妹に高額PCを贈呈 | RBB TODAY

元『サンデー・ジャポン』ファミリーでタレントのチョ・ヘリョンの義妹であり、YouTubeチャンネル「この夫婦」を運営するショーホストのパク・ヘミンが、特別な“お別れギフト”を公開した。

パク・ヘミンは8月15日、自身のインスタグラムに「ウジュ（チョ・ヘリョンの息子・23歳）が1カ月後にDTS（キリスト教徒としての基礎を築き、神との関係を深める訓練プログラム）を受けにアメリカへ旅立つ」と綴り、動画と写真を投稿した。

動画には、渡米を控えたウジュが、自身の使っていたハイスペックPCを義叔父夫婦にプレゼントするため、丁寧に梱包した箱を運び出す様子が収められている。パク・ヘミンは「これでもう“この夫婦”のパソコンが止まることはない。編集ももっと早くなる」と冗談交じりにコメントし、笑いを誘った。

（写真＝パク・ヘミンInstagram）チョ・ヘリョンの息子ウジュ（右）

（写真＝パク・ヘミンInstagram）パク・ヘミン

（写真提供＝OSEN）チョ・ヘリョン

また、箱いっぱいに詰めた荷物を台車に載せて運ぶウジュの頼もしい姿も見られる。DTSはYWAM（Youth With A Mission）の基礎訓練プログラムで、キリストの弟子としてのアイデンティティ確立と宣教的使命の準備を目的とし、5～6カ月にわたって行われる。

以前、チョ・ヘリョンはある番組で「ウジュは中学2年で学校を辞め、かなり迷っていた時期があった」と明かしている。夫は「ゲームをやりたい」という希望を尊重し、自らゲームアカデミーを探してくれたという。その後、ウジュは本格的にゲームを学び、約270ページに及ぶゲーム企画書を作成。最終的に6校の大学に合格し、周囲を驚かせたという。

現在、パク・ヘミンは俳優の夫チョ・ジファンと共に、日常を題材にしたコンテンツで視聴者と交流しながらYouTube活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

