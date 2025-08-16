BIGBANG、完全体で再集結！デビュー19周年を記念してD-LITEのユーチューブに出演へ | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGのメンバーたちが、デビュー19周年を記念して一堂に会した。

去る8月15日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」には、「AIに支配された家D-LITE」というタイトルの動画が公開された。

同日、D-LITEは再生回数の低迷を克服するため、AIのアドバイスを受け、上水（サンス）カフェの路地に向かった。

その後、彼は街行く人々に再生回数を増やすコツを尋ね、ある人は「最近は刺激的なコンテンツが良いが、それがない。昔『シークレット・ガーデン』だったか、BIGBANGのメンバーたちが撮ったものに戻れば、再生回数が伸びるのではないか」と提案した。

特に、おまけ動画でまた違う人は「どうすれば再び皆が求める『家D-LITE』になれるでしょうか？」と尋ねると、「BIGBANG第2編。再度集まっていただくのはどうか」と慎重に意見を述べた。

そんななか、動画の最後には19周年を迎えたBIGBANGの誕生日パーティーの現場が盛り込まれ、目を引いた。SOLとG-DRAGONがD-LITEとともに「家D-LITE」に集まったのだ。

3人は大きなケーキの前で「愛するBIGBANG、19周年のお誕生日おめでとうございます」と歌いながら、デビュー19周年を祝った。

これとともに「来週火曜日19時、先行公開で会いましょう」という予告が付け加えられ、19周年を記念したBIGBANGの完全体特集に対する期待を一層高めた。

