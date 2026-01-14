SEVENTEEN・ミンギュ、早朝でも輝くビジュアルに視線集中！爽やかコーデで香港へ出国【空港写真】 | RBB TODAY

SEVENTEENのミンギュが、爽やかな空港ファッションで注目を集めた。

1月14日午前、ミンギュは海外スケジュールのため、仁川国際空港から香港へ出国した。

【写真】ミンギュ、日本での“個性的すぎる”オフショット

ミンギュは、花の刺繍が施されたホワイトのニットにグレーのパンツを合わせたコーディネートで空港に登場した。黒のニット帽を深めにかぶり、首元にはネックレスを重ね付けするなど、シンプルながらも洗練されたスタイリングを披露。早朝にもかかわらず輝きを放つビジュアルで視線を奪った。

また、カメラに向かって笑顔で手を振ったり、ハートポーズを見せる姿はファンにときめきを与えた。

（写真提供＝OSEN）ミンギュ

なお、ミンギュは、SEVENTEENのメンバー・エスクプスとのユニットC×Mとして、1月23日～25日の3日間、仁川インスパイア・アリーナで「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」を開催する。その後、1月31日・2月1日には愛知・IGアリーナ、2月5日・6日には千葉・幕張メッセで日本公演を行う予定だ。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

