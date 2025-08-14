過度な“露出衣装”で「ふさわしくない」と議論になったが…IVE・ウォニョン、問題視せず堂々と再び披露【PHOTO】 | RBB TODAY

過度な露出で不適切ではないかと賛否が分かれたが、IVEのウォニョンは堂々としていた。

時代のアイコンと呼ばれるIVEのウォニョンが、物議を醸した衣装を再び披露した。

ウォニョンは8月13日、自身のインスタグラムにサッカー場の観客席で撮影した複数の写真を投稿し、議論になったサッカー始球式の衣装を再び着て撮影した姿を公開した。

これは本人がその衣装について、まったく問題意識を持っていないことを示すものと解釈されている。

去る8月30日に水原（スウォン）ワールドカップ競技場で行われた「2025 Coupang Playシリーズ」の親善試合で、IVEは始球式とハーフタイム公演を担当した。ウォニョンは体のラインが際立つミニワンピースのユニフォームで登場。細いストラップで肩のラインを強調したホルターネックデザインと、体に密着するシルエットが特徴だった。

（写真＝ウォニョンInstagram）

一部からは始球式にはふさわしくない過度な露出だとの批判が出され、特にウォニョンの中国ファンは声明文まで発表した。しかし、メンバーのレイは「私たちはそれぞれ着たいようにリフォームをお願いしただけ」と述べ、メンバーが自主的にスタイリングしたと説明した。

その後、ウォニョンは8月13日にSNSを更新し、言葉にはしなかったものの、自身もレイと同じ立場であることを示唆した。論争の核心は、始球式という場面にふさわしいTPO（時間・場所・状況）だったのかという意見の食い違いだったが、一方ではK-POPスターとしてイベントを成功させたという擁護意見も多かった。

写真を投稿したウォニョンの立場からは、「自分のスタイルに自信を持っている」「他人の批判に揺るがされない」という意思を示す行動と受け取られている。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

