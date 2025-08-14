ZEROBASEONE、“デコ風”コンセプトフォトが可愛すぎる！9人9色のビジュアルに釘付け | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、9人9色の個性あふれるビジュアルを披露した。

ZEROBASEONEは8月14日、公式SNSにて1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』の「Digipack Ver.」団体および個人コンセプトフォトを公開した。

公開された写真には、テーブルを囲んでゆったりと日常を過ごすメンバーたちの姿が収められている。カジュアルなスタイルも完璧に着こなし、高いコンセプト消化力を発揮。特に“ダイアリーデコレーション”をテーマに、キッチュな魅力を倍増させ、「ZB1♥︎ZEROSE」という文字でファンへの愛を表現し、目を引いた。

（写真提供＝WAKEONE）

ZEROBASEONEは、カムバックを前に、青々とした日常の魅力を盛り込んだ「Ordinary Ver.」に続き、可愛らしい魅力を詰め込んだ「Digipack Ver.」まで、多彩な魅力を網羅するティージングプロモーションを順次展開し、カムバックへの期待を高めている。

新アルバム『NEVER SAY NEVER』は、ZEROBASEONEがファン「ZEROSE（ゼロズ）」と共に歩んできた音楽の旅路の中で最も輝く瞬間を収めた作品。「不可能はない（NEVER SAY NEVER）」という力強いメッセージで、ファンに勇気と希望を届ける予定だ。

特に、全世界のファンからの圧倒的な支持を受けて誕生したZEROBASEONEは、『NEVER SAY NEVER』トレーラーを通じて、清涼感あふれる少年から「“僕たち”が一緒なら何でも成し遂げられる」という信念のもと、アーティストとして成長した姿を予告し、彼らが描く新たな物語への期待感をさらに高めた。

なお、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、9月1日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONEとは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZEROBASEONE（ZB1）」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。

