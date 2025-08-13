“トヨエツのめい”も所属　日本人メンバーだけで構成された新ユニット「MADEIN S」、デビュー準備万端 | RBB TODAY

トヨエツこと俳優・豊川悦司のめいが所属するガールズグループMADEIN（メイディン）の初ユニット、MADEIN S（メイディン・エス）のデビューが目前に迫った。

MADEIN Sは8月12日と13日、公式SNSチャンネルを通じて新譜『MADE in BLUE』のコンセプトフィルムを公開した。

公開された映像では、MADEIN Sが暗闇の中で青い光の照明に包まれた感覚的なシルエットを披露し、視線を引きつけた。メンバーたちはY2K感性が漂うスタイリングでビジュアルを最大化し、デビューコンセプトへの期待を高めている。

さらに流れる叙情的な旋律が淡く切ないムードを醸し出し、深みのある雰囲気を完成させたことに加え、洗練されたビートと独自の音色が加わることで完成度の高い音楽を予告。ベールに包まれた新譜への期待感を一層引き上げている。

（画像提供＝143エンターテインメント）MADEIN S

MADEINの日本人メンバーであるマシロ、ミユ、セリナ、ナゴミで構成されたMADEIN Sは、新たな決意のコンセプトと物語を携え、さらに拡張された世界観を展開する見込みだ。特に彼女たちは幅広い音楽的スペクトラムを盛り込んだ『BLUE』で幕を開け、強烈な第一印象を残す計画だ。

多彩な変身を重ね、無限の表現力を証明したMADEIN S。ユニットとしてグループの物語に新たな章を開く彼女たちのデビューに、格別なケミストリーでファンを魅了することが期待され、注目が集まっている。

なお、MADEIN Sの『MADE in BLUE』は、8月14日18時に各種オンライン音源サイトを通じてリリースされる。

◇MADEIN（メイディン） プロフィール

マシロ、ミユ、セリナ、ナゴミの日本人メンバー4人と、イェソ、スヘ、ガウンの韓国人メンバー3人で結成されたガールズグループ。Kep1er出身のマシロとイェソをはじめ、LIMELIGHTとしてデビューしたミユ、スヘ、ガウン、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に参加していたセリナとナゴミなど、デビュー前から知名度のあるメンバーで構成された。グループ名には、ファンの愛で作られたという意味が込められており、「WE MADE IN U」から。2024年9月3日、EPアルバム『サンスン（SANG SEUNG）』でデビュー。同年11月、ガウンが健康上の理由で脱退し、6人体制となった。

■豊川悦司の“めい”が所属するMADEIN…脱退メンバーが事務所代表から性被害？

■【写真】MADEIN・マシロ、黒うさ耳にバストチラ見せ！「小悪魔」

■「3時間にわたり…」MADEIN脱退メンバー、性被害を主張