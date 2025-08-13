BIGBANG・D-LITE、新曲『Umbrella (Japanese ver.)』ジャケット公開！各種デジタルキャンペーンも決定 | RBB TODAY

BIGBANG・D-LITEの日本オリジナル曲『Umbrella (Japanese ver.)』のジャケットビジュアルが公開された。

『Umbrella (Japanese ver.)』は、D-LITE自身が作詞に参加して制作した楽曲で、雨から自分を守ってくれるアイテム“Umbrella”＝“傘”というキーワードから発展。〈I promise you, I'll be your umbrella〉という歌詞には、この楽曲がリスナーにとっての傘となり、不安や恐怖を乗り越える力になれたら、というメッセージが込められている。

公開されたジャケットには、その象徴である優しい水彩画タッチの傘のイラストが描かれている。

ユニバーサル ミュージック

また、『Umbrella (Japanese ver.)』のリリースを記念し、各種デジタルキャンペーンの開催も決定した。

本日（8月13日）からは、第1弾として音楽ストリーミングサービス・アーティストページフォローキャンペーンがスタートし、応募者全員に「Umbrella」スマホ待ち受け画像がプレゼントされる。

続いて、8月20日からは第2弾・Pre-orderキャンペーン、8月27日からは第3弾・ダウンロードキャンペーンが実施される予定だ。

さらに、8月30日・31日には、現在開催中のアジアツアー「D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] IN JAPAN」の2度目となる来日公演が、神奈川・ぴあアリーナMMで開催される。

◇D-LITE（デソン） プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。YGエンターテインメントを離れ、2023年4月にR&Dカンパニーと契約した。

