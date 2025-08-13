TOMORROW X TOGETHER、新アルバムが米ビルボードを席巻！2週連続ランクインの快挙 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERが、米ビルボードのメインチャートに2週連続でランクインし、グローバルな実力を見せつけた。

ビルボードが8月12日（現地時間）に発表した最新チャート（8月16日付）によると、TOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』が、メインアルバムチャート「Billboard 200」で43位を記録。同アルバムは前週、3位に初登場していた。

TOMORROW X TOGETHERは『The Star Chapter：TOGETHER』を含め、通算12枚のアルバムを同チャートにランクインさせており、特に韓国でリリースした7作のアルバムが連続して5位以内に入るという快挙を達成している。

各種細分化チャートでも強さを見せた。『The Star Chapter：TOGETHER』は「ワールドアルバム」で2週連続1位を獲得。「トップアルバムセールス」と「トップカレントアルバムセールス」ではともに4位を記録した。

前週、これら3つのチャートで全て1位を獲得したのに続き、今週も3チャートすべてでトップ5入りを果たし、好調を維持している。

さらに、TOMORROW X TOGETHERは「アーティスト100」で32位にランクインした。

TOMORROW X TOGETHERは新アルバムへの世界的な関心を、4度目となるワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT：TOMORROW'」へとつなげる。

8月22・23日のソウル・高尺（コチョク）スカイドーム公演を皮切りに、アメリカ、日本へと舞台を広げる予定だ。

緻密なストーリーテリングと高い没入感を生み出す演出、そして圧倒的なライブパフォーマンスで、地位を確立してきたTOMORROW X TOGETHERだけに、今回のツアーで披露される物語とステージに注目が集まっている。

