THE BOYZ、爆発物設置の通報も公演開催へ…警察と消防隊による安全点検完了【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループTHE BOYZが爆発物設置の通報を受け、コンサート開始時間を18時に変更した。

8月10日、所属事務所ONE HUNDRED側は公式アカウントを通じて「『THE BOYZ ‘THE BLAZE’ WORLD TOUR in SEOUL』の本日（10日）の公演開始時間が18時に延期された」と公式コメントを発表した。

続けて、「8月10日KSPO DOME内部に爆発物設置の通報が入り、警察署および消防署で施設の安全点検を行った」として、「安全点検によりご案内が遅れた点を謝罪する。点検が完了し、16時45分からハウスオープンを行う。暑いなか、お待たせしたことを改めてお詫び申し上げる」と明らかにした。

（写真＝ONE HUNDRED）THE BOYZ

先立ってこの日、所属事務所側は「KSPO DOMEの内部の施設点検により本日のハウスオープンおよび公演開始時間がやむを得ず延期される予定」と知らせた。

警察と消防当局によれば14時頃、オリンピック公園内の韓国体育産業開発側に「KSPO DOMEに爆発物を設置した」という内容のファックスが届き、会社側は直ちに警察に通報した。その後、警察と消防隊員が出動し、爆発物の捜索に乗り出した。

所属事務所のONE HUNDREDの公式コメントは、以下の通り。

◇

こんにちは。ONE HUNDREDです。

「THE BOYZ ‘THE BLAZE’ WORLD TOUR in SEOUL」の本日(10日)の公演開始時間が18時に延期されました。

8月10日、KSPO DOME内部に爆発物が設置されたという通報があり、警察署および消防署で施設安全点検を行いました。

安全点検によりご案内が遅れたことをお詫びし、点検が完了しましたので、16時45分からハウスオープンを行います。

炎天下でお待たせしたことを改めてお詫び申し上げ、会場周辺で冷たい水を配布しておりますので、ご参考ください。

観客の皆様のご了承願います。

（記事提供＝OSEN）

