本当にアラフォー？俳優チョン・ヘイン、奇跡の“童顔ビジュアル”に反響！「何歳なの…」【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優チョン・ヘインが、アラフォーとは思えない童顔ビジュアルを披露した。

チョン・ヘインは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、自撮りをするチョン・ヘインの姿が収められている。カメラを見つめながらほほ笑むその表情は、37歳とは思えないほど若々しく、見る者を驚かせた。

この投稿を見たファンからは、「かっこよすぎる」「どんどん若返ってる」「好き好き」といったコメントが寄せられている。また、親友として知られる俳優アン・ボヒョンも「何歳なの…同い年じゃない気がする」とコメントし、チョン・ヘインの童顔ぶりに驚きを見せた。

（写真＝チョン・ヘインInstagram）

なお、チョン・ヘインは現在、Netflixシリーズ『こんな最悪な愛』（原題）を撮影中だ。

◇チョン・ヘイン プロフィール

1988年4月1日生まれ。FNCエンターテインメント所属。26歳だった2014年にドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューを果たし、日本でも人気の『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』ではヒロインの初恋役として特別出演した。主な出演作にドラマ『刑務所のルールブック』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』『始動』など。

