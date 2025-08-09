元AKB48本田仁美、韓国のロトくじ抽選番組に出演へ　“黄金の手”として善良なエネルギー発散 | RBB TODAY

元AKB48、IZ*ONEメンバーでガールズグループSAY MY NAMEのリーダーを務める本田仁美が、韓国のロトくじ抽選番組に出演することになった。

韓国で8月9日20時35分から生放送される地上波MBCのロトくじ抽選番組『生放送 幸福ドリーム ロト6／45』第1184回には、SAY MY NAMEの本田仁美とドヒがゲスト出演する。

同番組では毎週、「良い活動で社会に善良な影響力をもたらす人物」を“黄金の手”として招待し、ロトくじの抽選を行っている。併せて、宝くじ基金で支援されるさまざまな公益事業や福祉事業を紹介し、その意義を広く伝えている。

今回、“黄金の手”としてゲスト出演する本田仁美とドヒは、番組内でポジティブなエネルギーを届ける予定だ。

ちなみに、所属事務所iNKODEエンターテインメントの設立者で先輩アーティストである歌手キム・ジェジュンも、昨年6月に第1126回でゲスト出演し、善意のメッセージを発信していた。

（写真提供＝OSEN）本田仁美（左）、ドヒ

なお、SAY MY NAMEは8月1日に1stシングル『iLy』をリリースし、現在は音楽番組出演など活発な活動を続けている。

◇SAY MY NAMEとは？

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドヒ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。

