ほぼアンダーウェアでは…？i-dle・ソヨン、タトゥーもチラ見せの超薄着SHOTにファン騒然【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国女性グループi-dle（アイドゥル）のリーダー、ソヨンの薄着姿がファンを騒然とさせている。

ソヨンは8月7日、自身のインスタグラムを更新。ハートの絵文字をキャプションに綴り、写真を数枚投稿した。

公開された写真には、青空の広がるロサンゼルスの街中を優雅に散策するソヨンが写っている。

何より目が行くのはその服装。アウターこそ羽織っているものの、黒のタンクトップに同色のホットパンツという薄着のコーディネートで、引き締まった美スタイルを惜しげもなく披露している。後ろ姿の写真では肩付近に入ったタトゥーもチラ見せするなど、スタイリッシュな魅力で多くのファンを釘付けにしていた。

（写真＝ソヨンInstagram）

なお、ソヨンが所属するi-dleは今月4日、アナハイムのエンゼル・スタジアムで行われたメジャーリーグ球団ロサンゼルス・エンゼルスのホームゲームに出演。試合前ステージと始球式を行い、現地の野球ファンの間で注目を集めた。

ステージでは『TOMBOY』『Wife』『Queencard』を披露し、始球式ではウギがピッチングを務めていた。

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。

