BLACKPINK、パリ公演で11万人を魅了！次は“夢の舞台”ロンドン・ウェンブリーへ | RBB TODAY

BLACKPINKが、フランス最大規模のスタジアムを再びピンクに染め上げ、ヨーロッパツアーの幕を華やかに開けた。

BLACKPINKは、8月2日・3日（現地時間）、フランス・パリのスタッド・ド・フランスにて『BLACKPINK WORLD TOUR IN PARIS』を開催した。2023年のワールドツアー『BORN PINK』のパリ公演（観客数5万5千人）と比べて約2倍にあたる、11万人の観客を動員し、より強固になったグローバルな影響力を証明した。

現地ファンの熱烈な歓声に包まれて登場したBLACKPINKは、『Kill This Love』『Pink Venom』で圧倒的なカリスマを放ち、一気に会場のボルテージを引き上げた。唯一無二のライブパフォーマンスで構成されたヒット曲メドレーが繰り広げられ、観客に鳥肌が立つような興奮をもたらした。

さらに、幅広いジャンルを網羅した多彩なソロステージでも観客を楽しませた。叙情的なポップバラードからエネルギッシュなヒップホップまで、4人それぞれの個性を余すことなく表現したバリエーション豊かなステージが展開され、観客の心を揺さぶった。

（写真＝YGエンターテインメント）

また、YGエンターテインメントならではの完成度の高いステージ演出が没入感を倍増させた。満員のスタジアムを彩る華やかな特殊効果、ビートに合わせて絶えず変化するグラフィック、BLACKPINKの音楽世界を生き生きと描き出すダンサー「Jam」とライブバンドの演奏が一体となり、観客の視線を一瞬たりとも離さなかった。

2023年以来、約2年ぶりとなる現地ファンとの再会ということもあり、会場の熱気は冷めることがなかった。メンバーたちは自由自在にステージを駆け巡り、観客と濃密な交流を図った。ファンもそれに応えるように、割れんばかりの歓声とピンク色のペンライトで会場を染め上げた。

全4都市・6公演にわたるヨーロッパツアーのスタート地点であるパリ公演に続き、ミラノ公演まで成功裏に収めたBLACKPINKは、8月9日にスペイン・バルセロナへと向かう。そして8月15・16日には、“夢の舞台”と称されるロンドンのウェンブリー・スタジアムのステージにK-POP女性アーティストとして初めて立ち、新たな歴史を刻む見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

