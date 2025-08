MONSTA X、新AL『THE X』スケジュールポスター＆トレーラー映像公開！カムバックに向けて本格始動 | RBB TODAY

ボーイズグループMONSTA Xが、カムバックに向けて本格始動した。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは8月5日、MONSTA Xの公式SNSを通じて新ミニアルバム『THE X』のスケジュールポスターを公開した。チラシのようなデザインのポスターには、様々なティザーコンテンツの日程が記載され、世界中のファンの注目を集めた。

公開されたスケジュールによると、MONSTA Xは8月8日にトラックリスト、10日と12日にそれぞれ「UNKNOWN X」「HELLO X」バージョンのコンセプトフォトを公開し、カムバックへの熱気を高めていく。

16日に先行公開曲のMVティザー、18日に先行公開曲の音源をリリースし、21日には同曲のパフォーマンスビデオを公開し、多彩なコンテンツリレーを展開する予定だ。

先行公開曲でカムバックの幕開けを飾ったMONSTA Xは、その後もティーザーコンテンツを続々と公開する。23日と25日には「UNDERDOG X」「XX」バージョンのコンセプトフォト、30日にはタイトル曲MVティーザー、31日にはアルバムプレビューを順次公開し、9月1日のカムバックに向けて期待感を最高潮へと導く。ポスターの下部には「REMIX DROPS SOON!」の文字も記され、世界のファンをさらにワクワクさせた。

スケジュールポスター公開直後には、新アルバム『THE X』のトレーラー映像がサプライズ公開された。韓国の古典的な名画を彷彿とさせる映像美にMONSTA Xならではの強烈なオーラが重なり、印象深い仕上がりとなっている。映像のラストではI.Mが「10年という時間は終わりではなく、全く新しい始まりだ(Ten years is not the end – it's the beginning of something entirely new)」と英語でナレーションを入れ、深い余韻を残した。

9月1日にリリースされる新ミニアルバム『THE X』は、デビュー10周年を迎えたMONSTA Xの歩みを凝縮した象徴的な作品だ。アルバム名『THE X』には、「完全な唯一無二の未知数」という意味と共に、そこに秘められた無限の可能性と新たな方向性が込められている。またローマ数字で「10」を意味する「X」ともかけられている。MONSTA Xはこのアルバムを通じて、馴染みあるシンボルを自分たちならではの形で再解釈し、再びK-POPシーンに大きなインパクトを与える見通しだ。

最近、MONSTA Xは9年ぶりにグループとして「KCON LA 2025」に出演し、10周年を迎えたグループらしい熟練のパフォーマンスで現地ファンを熱狂させた。さらに、アメリカ・ロサンゼルスのテレビ局CBS Los Angelesの『KCAL News』やKTLAの『KTLA 5 Morning News』にも出演し、グローバルなスポットライトを浴びた。

なお、MONSTA Xは9月1日午後6時に新ミニアルバム『THE X』をリリースし、本格的なカムバック活動に突入する。

