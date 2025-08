ダヒョン＆ジニョン主演『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』、入場者限定プレゼント＆著名人コメント解禁！ | RBB TODAY

いよいよ日本で公開される映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』が、入場者プレゼント&最新場面写真&オピニオンコメントを解禁した。

2002年の韓国を舞台に描かれたノスタルジック・ラブストーリー『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』が、8月8日より日本全国で公開される。

原作はギデンズ・コーによる『あの頃、君を追いかけた』(2011年)。公開当時は台湾映画興行収入2位の成績を収め、青春映画の金字塔との呼び声も高い名作が、韓国ならではの空気感や設定を取り入れあらたな物語として誕生した。

主演は本作でファン待望のスクリーンデビューを果たした世界的ガールズグループTWICEのダヒョン。優等生のソナが初めて触れた恋心へのとまどいと喜びを、W主演で『初恋は初めてなので』『雲が描いた月明り』など話題作への出演が続くジニョンとともに、眩しいほどにあふれる魅力で切なくも爽やかに好演する。

「切なくて泣ける」「最高の青春映画!」

日本公開に先立ち、SNSでは一足先に本作を鑑賞した人々から絶賛の声が続出している。

「すれ違い、不器用な想い、友情と成長…青春の要素が宝物のように愛おしく切なくて泣いてしまった」という成長や恋愛を通じて描かれる心情に泣けたという声や、「最高の青春映画!」「走馬灯のようにキラキラだった2人の思い出が脳内に蘇ってきて涙」「ラスト10分胸がギュッとなるほど感情が揺さぶられた!!」「青春の時代の恋愛から大人の恋愛まで。懐かしさを感じ、そして切なさを感じる恋愛映画だった」と、それぞれが大切にしまっている“あの頃”を思い出す声が多数。

本作が“ただの初恋映画”ではなく、“誰かの人生の断片”として届いていることを実感させられる感想が届いている。

ファン必見!限定プレゼント配布決定

そんな『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』の日本公開を記念して、全国の上映劇場で数量限定の3週連続入場者プレゼントを配布することが決定した。プレゼントはすべて非売品で、数量限定につきなくなり次第終了となる。

まず、公開1週目の8月8~14日には、ソナ(演者ダヒョン)とジヌ(演者ジニョン)の顔写真が入った「大学受験票」カードがプレゼントされる。

こちらは劇中にも登場する、ジヌとソナが通っていた東春川(トンチュンチョン)高校で実施された大学修学能力試験(韓国の大学入試)の“受験票”を模したミニカード。2人の証明写真や名前、受験番号、選択科目(ジヌは世界史&日本語、ソナは倫理&日本語)などが細かく記載されている。

実際に撮影の小道具として使用されたデザインで、2人が本当にそこに“存在していた”かのようなリアリティを感じさせる内容となっている。

ソナとジヌの顔写真入り受験票カード

2週目の8月15~21日に配られるのは、韓国映画チケット風のスペシャルデザインカード。「コレクションしたくなるほど可愛い」とSNSでも話題の、韓国映画界でおなじみの“韓国映画チケット”をオマージュしたデザインとなっている。

表面には海辺を背景に、ジヌがソナを優しく見つめるビジュアルを使用。裏面には海辺ではしゃぐクラスメイトたちの笑顔が広がり、映画の中の“青春の日々”をぎゅっと閉じ込めたような1枚に仕上がっている。

韓国映画チケット風スペシャルデザインカード

そして、3週目の8月22~28日にはオリジナルステッカーをプレゼント。ステッカーではチマチョゴリを着て、まるで記念写真のように並んで座るジヌとソナの姿が。凛としながらもどこか初々しく、優しい色合いの韓服(チマチョゴリ)に身を包んだ2人の姿が“キュート”な一枚となっている。

オリジナルステッカー

“青春の断片”が眩しい場面写真

併せて、新たに場面写真5点も解禁。それぞれの進路が決まり、クラスメイトたちと過ごす時間にタイムリミットが迫る中、高校最後の夏に海ではしゃぐ仲間たちの姿など、かけがえのない高校生活のワンシーンが切り取られている。

なかでも、制服姿で向き合うふたりのまなざしは、まだ恋と呼ぶには不器用な“あの頃”の揺れる気持ちをそのまま映し出している。

そのほか、高校を卒業し、それぞれの道を歩み始めたジヌとソナの大学生活の姿も。少し大人びたその2人の表情からは、もう戻れない過去と、今なお心に残る想いが静かに滲み出る。終わりがあると知らずに、あんなに笑っていた。そんな無垢な時間を閉じ込めたような5つの“青春の断片”が、切なくも眩しく心に残る場面写真となっている。

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』場面写真

著名人から絶賛コメント続々

また今回、8月8日の日本公開を前に、著名人からのコメントも到着した。

『少女は卒業しない』や『か「」く「」し「」ご「」と』など、若者の繊細な心の機微を丁寧に描き出すことに定評のある映画監督の中川駿は「恋、友情、夢、挫折、そして成長。眩しすぎる青春時代のすべてが詰まった101分。まるであの頃に戻ったかのような感覚に包まれ、物語が終わってほしくない、このままこの時間の中にいたいとさえ思った」と、鮮やかで切ない青春の記憶をまるごと映し取った世界観に深い感銘を受けたことを明かしている。

ONCE(TWICEファン)として知られるハリセンボンの近藤春菜は「まるで自分も仲良しグループの一員だったかのような、あぁ、もう、もどかしいなぁとあの頃を思い出すような体験をさせてもらいました。楽しいこともうまくいかないことも全部が大切で必要なこと。ニマニマしてしまう爽やかで素敵な映画でした」と、まるで青春を追体験したかのようなコメントを寄せていた。

著名人のコメント全文は以下の通り(順不同・敬称略)

◇

中川駿(映画監督)

恋、友情、夢、挫折、そして成長。眩しすぎる青春時代のすべてが詰まった101分。まるであの頃に戻ったかのような感覚に包まれ、物語が終わってほしくない、このままこの時間の中にいたいとさえ思った。

本作が映画デビュー&初主演となるTWICEのダヒョン。彼女が演じるソナの圧倒的な透明感は筆舌に尽くし難い。必見です。

ハリセンボン 近藤春菜(芸人)

まるで自分も仲良しグループの一員だったかのような、あぁ、もう、もどかしいなぁとあの頃を思い出すような体験をさせてもらいました。楽しいこともうまくいかないことも全部が大切で必要なこと。ニマニマしてしまう爽やかで素敵な映画でした。特にドンヒョンにシンパシーを感じたな。笑。劇場でぜひ。

ISO(ライター)

胸を打つのは笑ってしまうほどの真っ直ぐさ。振り返れば赤面するほどの未熟さも、もうやり直しのきかない過ちも、まるっと愛おしいものとして刻印された「あの日々」を追いかける。若さ故に許された特権のような青さに今一度浸らせてくれる青春のポートレート。

ゆいちむ(映画好きOL)

好きな子への想いを持て余し、漠然と広がる未来の影に怯えていたあの頃。

もう二度と戻らない季節の中を手探りで、だけど全力で駆け抜ける彼らの背中が眩しくて、気づけば泣いてた。

ただ日々を重ねるだけで、少しずつ心が鈍ってしまうこの時代に届けたい、ガチでエモい映画です。

KEI(韓国系コラムニスト)

年齢を重ねると忘れてしまう あの頃の青春、覚えていますか…?

「素直になれなかった恋」や「戻れないあの夏」のキラキラした甘酸っぱい記憶。

優しくて、でも少し切ない。

まるでタイムスリップしたかのように、心に輝きを呼び起こす青春ムービー!

ニューヨーク 嶋佐和也(芸人)

青春は一瞬の永遠。とても未熟で残酷だが、大人になればそれは軽やかな記憶になる。

僕も中学から高校までずっと好きだった人がいたのですが全くどうにもならかった事を久しぶりにちょっと思い出しました。

(追伸)ダヒョンちゃんの演技最高でした。ONCEより。

岩井志麻子(作家)

青春が人生の終わりにあればいいのに。そういったのは誰だったか。この映画の中の人だったかもしれない。

古家正亨(MC)

男子なら必ずと言っていいほど憧れる学生時代のクラスのマドンナ的存在。ダヒョンの生み出す空気感はまさにあの頃の、あの瞬間、そのもの。

101分、観客は一人一人の心に残る「ソナ」と再会する。

児玉美月(映画文筆家)

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』を見れば、なぜ「初恋の相手とは結婚できない」と言われるのかがよくわかる。「想像の自分を好きなだけなのではないか」と問いかけるソナはとても聡明で一方的に想いを寄せられるだけのたんなる「クラスのマドンナ」ではない現代的なヒロインだ。

奥浜レイラ(映画・音楽パーソナリティ)

台湾で撮られたオリジナルに出合ってから十数年。自分自身の“あの頃”の感覚に触れるノスタルジアはそのまま、韓国社会を背景に少年少女たちの成長痛を描いたリメイクにもしっかりやられた。折り重なる切なさとユーモアのバランスが実に韓国らしい。私たちはこれからもこの物語と、愛すべき登場人物と一緒に年を重ねるのだ。

韓国ドラマ好きのだらだら子

曖昧で忘れかけていた〝初恋という記憶の箱〟が無意識的に開いていく101分。夏の匂いがぎゅうぎゅうに詰まっていて、時間は巻き戻せないけれど、記憶は巻き戻すことができる。

桑畑優香(ライター・翻訳家)

教室で、前の席に座る気になる子の背中をボールペンでつついて、ドキドキしたあの日。まっすぐ夢に向かっていた、あの頃。きっと誰の心の中にも、ソナがいるはず。忘れかけていたざわめく感情がよみがえり、懐かしい友だちに久しぶりに連絡してみたくなりました。

SYO(物書き)

終わってしまった、或いは始まらなかった想いに懐古という踏ん切りをつけて人は大人になるもの。

叶わなかった過去を若さ故の夢とラベリングして。でも本作はそうじゃない。ずっとずっと青いまま。

だから永遠に色あせない。この恋情は変わらない。

東紗友美(映画ソムリエ)(映画・音楽パーソナリティ)

ソナのポニーテールが揺れるたび、青春が胸の奥で目を覚ます。

“好き”の先に進めない、不器用な想い。

“幼稚な恋”が、なぜこんなにも愛おしいのか。

それはこの映画が、記憶の中に眠る自分ともう一度出会わせてくれる、静かで優しい奇跡だから。近年の韓国青春映画で、間違いなく傑作です。

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの頃、君を追いかけた』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。

◇ジニョン プロフィール

1991年11月18日生まれ。本名チョン・ジニョン。2011年にボーイズグループB1A4のメンバーとしてデビューした。グループではリーダーとリードボーカルを担当。さらに、作詞・作曲はもちろん、編曲までこなす音楽プロデューサーの一面も。2016年に放送されたMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』では、自作曲『同じところで』を提供し話題になった。現在は、俳優としても精力的な活動を見せている。

