元GFRIENDの“歌姫”ユジュ、約2年5か月ぶりのソロカムバック決定！8月に新作『In Bloom』リリース | RBB TODAY

ガールズグループGFRIEND出身で歌手として活動するユジュ(YUJU)が、約2年5か月ぶりにソロカムバックする。

7月29日、所属事務所AT AREAによると、ユジュは8月12日に各種音楽配信サイトを通じて3rdミニアルバム『In Bloom』をリリースする。

リリースの発表とともに、ユジュは7月28日午後に公式SNSを通じてロゴビデオを公開した。公開された映像には水彩画のようなカラフルな色彩が広がり、英語の文章の中にデザインされたロゴがカムバックへの期待を高めている。

(画像=AT AREA)

ユジュは1stミニアルバム『REC.』を皮切りに、ソロアーティストとしての実力を存分に発揮し、ソロ活動を順調にスタートさせた。その後も2ndミニアルバム『O』をはじめ、『Rewind』や『DALALA』などのシングルを通じて、自身の音楽カラーを築き上げてきた。

さらにユジュは“信じて聴けるOSTクイーン”らしい活躍も見せてきた。リスナーから愛された『Spring Is Gone By Chance』をはじめ、『Falling』『Real Love』『My Whole World is You』など、様々な作品のOSTに参加し、唯一無二の感性と代替不可能なボーカルを証明している。

このように多彩な活動を通じてオールラウンダーアーティストとしての存在感を確立したユジュが、AT AREA移籍後初めて披露するアルバムとなるだけに、ファンの関心は高まっており、彼女がどのような音楽で戻ってくるのか注目される。

なお、ユジュの『In Bloom』は8月12日午後6時、各種音楽配信サイトを通じて公開される。

(記事提供=OSEN)

