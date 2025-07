豊胸公表のジェシー、常夏のバリで健康美あふれる近況を披露 | RBB TODAY

過去には豊胸手術を公表し歯に衣着せぬ発言や飾らないキャラクターでも知られる歌手ジェシーが、リゾート地バリでゆったりとした時間を過ごしている近況を伝えた。

【関連】整形手術のようにオープンにはできない?“豊胸”を公表するスターたち

ジェシーは7月19日、自身のSNSに「Bali... you have my heart」という短いメッセージと共に、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真でジェシーは、ヤシの木が生い茂るリゾートのプールを背景に、センスあふれるリゾートルックを披露した。赤いスカートに黒のビキニトップ、サングラスを合わせたスタイリングは、無駄のない引き締まったボディラインと健康的なポージングをより際立たせている。特に腕のタトゥーと鮮烈なレッドのヘアバンドが、ジェシーならではのヒップな雰囲気を完成させ、スタイリングのアクセントとなっている。

(画像=ジェシーInstagram)

ジェシーは昨年9月、彼女に写真撮影を求めたファンが同行者から暴行を受けた際、その場から離れて見過ごしたとして物議を醸した。この件についてジェシーは2度にわたって謝罪文を発表し、昨年11月には脅迫および犯人隠避・逃走幇助の疑いに対し、警察が「嫌疑を認めるのは難しい」として不起訴処分を下した。

その後ジェシーは、以前の謝罪文を削除して活動を中断していたが、最近SNSでの発信を再開し、デジタルシングル『Newsflash』をリリースして音楽活動を本格化させている。また、自身の独立レーベル「Unnie Company(オンニ・カンパニー)」を設立し、アーティスト兼プロデューサーとして新たな挑戦を始めている。

◇ジェシー(Jessi) プロフィール

1988年12月17日生まれ。米ニューヨーク州出身の韓国系アメリカ人。本名はジェシカ・ヒョンジュ・ホで、韓国名はホ・ヒョンジュ。2003年に15歳で単身渡韓し、2005年12月に「Jessica H.O」としてソロデビュー。2006年にはヒップホップグループUPTOWNのメンバーとしても一時活動した。2014年に活動名を現在の「Jessi」に変更し、ヒップホップグループ「Lucky J」の一員として2016年まで活動。以降はソロ歌手として活動を行っており、2019~2022年には歌手PSYが設立した芸能事務所P NATION、2023~2024年には歌手パク・ジェボムが設立した芸能事務所MORE VISIONに在籍した。

