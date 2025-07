IVEの弟グループ「IDID」、9月15日に正式デビュー！1stミニアルバム『I did it』で本格始動 | RBB TODAY

STARSHIPエンターテインメントのオーディション番組「Debut’s Plan」から誕生した新ボーイズグループ「IDID」の正式デビュー日が決定した。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは7月17日、IDIDの1stミニアルバム『I did it』を9月15日にリリースすると発表し、グローバルK-POPファンから熱い注目が集まっている。

『I did it』は、「Debut’s Plan」を通じて実力を証明してきたメンバーたちが新たな一歩を踏み出す、始まりの物語を描いている。先立って公開されたティザー映像やコンセプトフォトでは、キーワードとして「Ice」「Blue」「Sunglitter」「Water」「Goodvibes」「Fresh」「Energy」が提示されており、IDIDが音楽界に刻む最初の作品に期待が高まっている。

また、7月16日午後9時30分には、IDIDの公式SNSを通じてプレデビューまでのスケジュールを伝えるタイムテーブル映像が公開され、ファンの視線を釘付けにした。

映像では、きらめく光を放ちながら回転する自転車の車輪に沿って、「7.18:Follow the Trace」「7.21 Album Pre-Order Fly High!IDID!」「7.22 A New Lead」「7.23 After SunSet」「7.24 6PM KST、IDID Pre-debut」など、コンセプトを示す日程が感覚的に表現された。さらに、これまでのティザー映像やコンセプトフォトの“フラッシュバック”がエンディングクレジットのように映し出され、今後のIDIDの多彩な変化を予感させた。

プレデビューからわずか2か月で正式デビューが決定し、スピード感あふれるデビュープランを打ち出したIDIDが、どのようなアイデンティティと独自性を武器に“第5世代アイドル”市場に足を踏み出すのか、世界中のファンの期待が高まっている。

なお、“アーティストの名門”として知られるSTARSHIPが、「Debut’s Plan」を通じてファンと共に作り上げた新ボーイズグループIDIDは、7月24日のプレデビューを皮切りに、正式デビューへ向けた熱気あふれる助走をスタートさせる。

