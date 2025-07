“新メンバー加入”で話題のSAY MY NAME、カムバック日が決定！タイムテーブルも公開で期待感アップ | RBB TODAY

SAY MY NAMEがサマーソングを携え、8人組ガールズグループとして初のカムバックを告げた。

【写真】SAY MY NAME、新メンバー・SHUEI(シュイ)が加入

SAY MY NAMEは8月1日、新アルバム『iLy』をリリースする。先立って、SAY MY NAMEは公式SNSを通じて8人目のメンバー・SHUEI(シュイ)の合流を発表し、ファンの期待感を大きく高めていたが、7月15日にはタイムテーブルを公開し、カムバック日を正式に明らかにした。

公開されたタイムテーブルによると、SAY MY NAMEは7月21日から順次カムバックコンテンツを公開していく予定だ。スケジュール表の中に描かれたハートマークがどのようなコンテンツを意味しているのか、ファンの間ではさまざまな予想が飛び交っており、ビジュアルからは愛らしくときめきに満ちた雰囲気が伝わってくる。

特に「Waiting for iLy」のメッセージとともに公開された短い映像には、録音スタジオにいるメンバーたちの姿がテンポよく映し出されており、どのような音楽で戻ってくるのか注目が集まっている。

SAY MY NAMEは、今年3月に2nd EP『My Name Is...』をリリースして以来、約4カ月ぶりに1stシングル『iLy』を引っ提げて、8月1日にカムバックを果たす予定だ。

さらに、8人組として再編後初となる今回のカムバックでは、SAY MY NAMEならではの個性が際立つ音楽と、より一層多彩になった魅力を披露するものと期待されている。

1stシングル『iLy』は8月1日18時に各種オンライン音楽配信サイトにて公開予定だ。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。

