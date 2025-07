次は東京にやってくる！ハン・ソヒ、初のファンミに感動して涙…aespaやジェニーの曲でダンスも披露 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが世界をめぐるファンミーティングの初公演を盛況のうちに終えた。

ハン・ソヒは7月12日、タイ・バンコクのチェーンワタナホールで「2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]」を開催し、ファンと特別な思い出を作った。

この日、ハン・ソヒはファンミーティングのティーザー映像と同じ赤い衣装で登場し、一瞬で視線を奪った。映画のような雰囲気のオープニング映像を撮影するために水中撮影までこなしたハン・ソヒは、その舞台裏エピソードを語り、ファンと和やかに会話を楽しんだ。

ファンミーティングでしか見られない特別なカバーステージも用意され、見どころが満載だった。ハン・ソヒは、BLACKPINK・ジェニーの『Seoul City』とaespaの『Whiplash』を選曲し、レベルの高いダンススキルを披露してグローバルファンを魅了した。

(写真提供=9atoエンターテインメント)ハン・ソヒのバンコクファンミ

その他にも、多彩なフィルモグラフィーやファンが描いたファンアートをテーマにトークを展開し、ファンとの交流を深めた。さらに様々なゲームを通じて会場を盛り上げ、ゲームで優勝したファンにはハン・ソヒが直接準備した愛用グッズをプレゼントし、深いファン愛を示した。

特に集合写真撮影のコーナーでは、ファンが準備したサプライズ映像が公開され、さらに感動が増した。映像を見たハン・ソヒは感激のあまり涙を拭い、込み上げる思いをファンと分かち合った。

ファンミーティングを終え、ハン・ソヒは「まるで私とファンの皆さんだけの場所のようでとても意味深く、一人ひとりをしっかり目に焼き付けることができてうれしかった。初めてのファンミーティングで、こんな気持ちを感じて愛を受け取れるなら毎日でもやりたいくらい光栄だった。感謝しています」と感想を伝えた。

(写真提供=9atoエンターテインメント)ハン・ソヒのバンコクファンミ

バンコクでワールドツアーファンミーティングの幕を開けたハン・ソヒは、7月20日に東京でその熱気を引き継ぐ。

その後、台北、ロサンゼルス、ニューヨーク、香港、マニラ、フランクフルト、ロンドン、パリ、ベルリン、ジャカルタ、ソウルまで、計13都市をめぐり現地のファンと会う予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

