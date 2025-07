TXT・テヒョン、米アーティストJVKEの新曲にフィーチャリング参加！甘い歌声でときめきを届ける | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER(TXT)のテヒョンが、繊細な表現力と甘い歌声でときめきを届ける。

テヒョンが、7月10日にリリースされた、米シンガーソングライター・JVKE(ジェイク)の新曲『butterflies(feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER, KIM CHAEWON of LE SSERAFIM)』にフィーチャリングとして参加した。

次世代ポップアイコンとして知られるJVKEは、感性的なメロディーと中毒性のあるサウンドで世界的な人気を博している。 2022年には『golden hour』で米ビルボードメインソングチャート「HOT 100」や、英オフィシャル「シングルトップ100」にもチャートインしている。

(画像=(P)&(C) BIGHIT MUSIC)テヒョン

相手にときめく感情を描いた『butterflies』は、テヒョンとLE SSERAFIM・チェウォンの歌声が加わり、より魅力的な曲に仕上がっている。特にテヒョンは繊細な表現力と、耳を虜にする甘い歌声で、ときめきを最大限に高めた。

(画像=AWAL、BIGHIT MUSIC、SOURCE MUSIC)

テヒョンは所属事務所のBIGHIT MUSICを通じて「3人にとても似合う曲が誕生したと思う。JVKE、LE SSERAFIM、そしてTOMORROW X TOGETHERが好きな方々に楽しく聴いてほしい。いつか3人で一緒にライブで歌える日が来ることを楽しみにしている」と感想を伝えた。

テヒョンはこれまでにも、グローバルなコラボレーションで着実に音楽的スペクトラムを広げてきた。昨年、テヒョンがゲストボーカルとして参加した山下智久の『Perfect Storm』は、ドラマ「ブルーモーメント」(フジテレビ)の挿入歌として大きな話題となり、テヒョンの美しい高音が好評を博した。2022年にはメンバーのヨンジュンと共に、米ポップアーティストのセイレム・イリースの『PS5』にもフィーチャリング参加した。

なお、テヒョンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、7月21日午後6時に、4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』をリリースする。タイトル曲の『Beautiful Strangers』は、君がくれた力で成長した「僕」と、変わっているから美しい「僕たち」のストーリーが描かれた。

また今回のアルバムには、メンバー別のソロ曲も収録されている。テヒョンが自ら作詞作曲に参加した『Bird of Night』は、不安が押し寄せて眠れない夜も、明日に進むために必要な時間であるというメッセージが込められている。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。

