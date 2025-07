デビュー9カ月で新体制へ！本田仁美がリーダーのSAY MY NAME、中国人メンバー・SHUEI（シュイ）が加入 | RBB TODAY

ガールズグループSAY MY NAMEが8人目のメンバーを迎え、8人組体制での活動をスタートさせる。

7月10日、所属事務所INCODEエンターテインメント(以下、INCODE)は、SAY MY NAMEがこれまでの7人組から8人組へと編成を変更し、新メンバー「SHUIE(シュイ)」がグループに合流したと発表した。

現在、SAY MY NAMEは夏のカムバックに向けたティーザーを順次公開しており、7月9日に公開された映像では、8ピースのケーキのうち紫の星が乗ったピースを取った手に注目が集まっていた。その手の主こそ、8人目のメンバー・SHUEIだったのだ。

(写真=INCODEエンターテインメント)SHUEI

INCODEは新メンバーの加入に関連し、「これからもより誠実な姿で歩み続け、SAY MY NAMEならではのアイデンティティとチームワークを守っていきたい」とコメントしている。

あわせて、SHUEIのイメージカットも公開された。くっきりとした目鼻立ちに、清楚で澄んだ雰囲気を併せ持つSHUEIは、メンバーとの相性はもちろん、今後ステージで見せるパフォーマンスにも期待が高まる。

8人目のメンバー・SHUEIが公開されると、X(旧Twitter)をはじめとする各種SNSでは熱い反応が続いた。特に出身である中国のSNS「Weibo」ではホットイシューとして取り上げられ、SAY MY NAMEへの関心と今後の動向に注目が集まった。

歌手兼俳優のキム・ジェジュンが初プロデュースを手がけたSAY MY NAMEは、昨年10月に1st EP『SAY MY NAME』でデビューし、今年春には2nd EP『My Name Is...』をリリース。韓国内外で精力的な活動を展開している。特に、授賞式での受賞やさまざまな方面からのラブコールを受け、5世代を代表する“ホットルーキー”として人気を集めている。

8人目のメンバー・SHUEIは、カムバックアルバムからSAY MY NAMEとしての活動をスタートさせる予定だ。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。

