ILLIT・ウォンヒが女優デビュー！Leminoでも配信『四季の春』に特別出演、イケメン俳優との“関係性”に注目 | RBB TODAY

ガールズグループILLIT(アイリット)のメンバー、ウォンヒが女優デビューを果たす。

【写真】ウォンヒ、全人類が惚れる制服ショット

ウォンヒは韓国で本日(7月2日)放送されるSBSドラマ『四季の春~恋めぐる僕らの季節~』最終話(第10話)に特別出演する。

同ドラマではOST『The Look In Your Eyes』を歌っているウォンヒ。その縁もあり、最終話には「コンハンニョ(空港の女性)」役として登場する。溌剌とした爽やかな魅力で、登場人物を支える“陽だまりのサポーター”の役割を果たす予定だ。

ウォンヒ、イケメン俳優と共演

特に注目を集めているのは、俳優イ・スンヒョプが演じるソ・テヤンとのツーショットシーンだ。

チェック柄のシャツにジーンズ、ナチュラルなストレートヘアというカジュアルな装いで空港に現れたウォンヒは、明るい笑顔を浮かべながらソ・テヤンに声をかけ、手に持っていたショッピングバッグを差し出す。その瞬間、驚いた表情を見せたソ・テヤンはウォンヒから目を離せなくなる。

ウォンヒが演じる「コンハンニョ」とは何者なのか、彼女とソ・テヤンの関係性とは何なのか、ドラマファンの好奇心を誘発する。

(写真=SBS)

ドラマ関係者によると、『四季の春~恋めぐる僕らの季節~』が演技初挑戦となるウォンヒは、現場でも元気な挨拶で明るい雰囲気を作ったという。事前にしっかりと練習を積んだことで「水が流れるような」自然な演技を披露し、撮影もスムーズに進んだとして評判も上々だ。

制作陣は「OSTに続いて最終回への特別出演も快く引き受けてくれたILLITのウォンヒさんが、印象深い演技で最終回に力を加えてくれました。『四季の春~恋めぐる僕らの季節~』は果たして誰もが満足するハッピーエンドを迎えることになるのか、今夜22時40分の本放送でご確認ください」と伝えている。

なお、『四季の春~恋めぐる僕らの季節~』最終話は7月2日22時40分より放送される。日本ではLeminoで独占配信されており、最終話は来る7月30日0時に配信予定だ。

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ。本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6~9月に放送されたサバイバル番組『R U Next?』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーとしてデビューを果たした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。

