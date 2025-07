KARAメンバーの実姉が結婚！お相手は人気歌手　ドレスツアーも終え「挙式準備中」 | RBB TODAY

KARAメンバーの実姉が結婚することがわかった。

【写真】えっ、結婚?KARAメンバーがウェディングドレス

7月1日、ギタリスト/歌手のチョクチェ(Jukjae)の所属事務所関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』の取材に対し「チョクジェさんとホ・ソンヨンさんが結婚を控えているのは事実です。プライベートなことのため、スケジュールなどの詳細は把握していませんが、現在は挙式の準備を進めていると聞いています」とコメントした。

同日午後、ある韓国メディアは2人が交際を続けてきた末、最近になって結婚を決意したと報道。すでにウェディングドレスの試着ツアーも終え、本格的に挙式の準備を進めているという。

チョクジェは2014年にデビューしたシンガーソングライター。デビュー前から有名アーティストのギターサポートを務め、ギタリストとしても広く知られていた。代表曲は『Let's Go See The Stars』。

一方のホ・ソンヨンは元アナウンサーのタレントで、KARAのホ・ヨンジの実姉としても知られている。姉妹で番組に出演したことがあるほか、YouTubeチャンネル「ホ姉妹」も共同で運営している。

(写真=SNS、OSEN)チョクチェ(左)、ホ・ソンヨン

一方のホ・ソンヨンは元アナウンサーのタレントで、KARAのホ・ヨンジの実姉としても知られている。姉妹で番組に出演したことがあるほか、YouTubeチャンネル「ホ姉妹」も共同で運営している。

(記事提供=OSEN)

■【画像】ク・ハラさんが残した日記に専門家が絶句した理由

■【写真】意外と…ギュリ、たわわに実った成熟美

■【写真】ホ・ヨンジ、ジヨンと密着頬寄せショット