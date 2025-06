SHINeeのキーが、『新世紀エヴァンゲリオン』の世界観を吹奏楽で再現した音楽イベント「EVANGELION WIND SYMPHONY 2025」韓国公演を訪れ、注目を集めている。

キーは6月22日、自身のインスタグラムを更新し、「庵野さん!i'm the most famous geek of evangelion」として公演会場で撮影した複数の写真を投稿。巨大パネルの前で熱心に見入る姿や、碇シンジがプリントされたTシャツを着こなすカットなど、“ファン”としての一面をのぞかせた。

また、『残酷な天使のテーゼ』などを歌う高橋洋子とのツーショットも含まれており、両手でピースサインを決めるキーの表情からは喜びがあふれている。

「EVANGELION WIND SYMPHONY」は、『エヴァンゲリオン』シリーズの楽曲をオーケストラ編成の吹奏楽で届けるコンサートイベント。日本での開催に続き、6月20、21日には韓国公演が行われた。

SHINeeメンバーとしてだけでなく、アニメやファッションへの造詣の深さでも知られるキー。今回の投稿からも、そのカルチャー愛がひしひしと伝わってくる。

