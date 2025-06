ENHYPENの勢いが止まらない！新AL『DESIRE：UNLEASH』が米ビルボードを席巻、自己最高記録も | RBB TODAY

ENHYPENが、アメリカ・ビルボードのアルバムチャートで上位を席巻した。

6月17日(現地時間)、ビルボードが発表した最新チャート(6月21日付)によると、ENHYPENの6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』が、メインアルバムチャート「Billboard 200」で3位を記録。これによりENHYPENは、5作連続で「Billboard 200」のトップ10入りという快挙を達成した。

さらに同アルバムは、「Top Album Sales」「Top Current Album Sales」「World Albums」の3部門でもそれぞれ1位を獲得し、圧倒的なグローバル人気をあらためて証明した。

(写真=BELIFT LAB)ENHYPEN

また、タイトル曲『Bad Desire (With Or Without You)』も、ビルボードの主要楽曲チャートで存在感を示している。「Global(米国除く)」では40位、「Global 200」では68位にチャートインし、これまでのENHYPENの楽曲の中で最も高い順位を記録した。さらに「World Digital Song Sales」チャートでは3位に名を連ねた。

アルバムと音源の両面での活躍が評価され、ENHYPENは「Artist 100」チャートでは2位を記録した。

ENHYPENは現在、6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』で大きな注目を集めている。このアルバムは、今年発売されたK-POP作品の中で2番目に多い初動売上(発売から1週間の販売数、214万枚)を記録。日本のオリコンチャートおよびBillboard JAPANの主要アルバムチャートで、いずれも3冠を達成した。

また、力強いサウンドとパフォーマンスが際立つタイトル曲『Bad Desire (With Or Without You)』では、音楽番組で3つのトロフィーを獲得し、人気の高さを証明している。

(記事提供=OSEN)

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

