TWICE・ダヒョンが演じる優等生の初恋…『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』本予告映像 | RBB TODAY

8月8日に全国公開される映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』より、本予告映像が解禁された。

(C) 2025 STUDIO TAKE CO., Ltd. & JAYURO PICTURES CO., Ltd.

同作はTWICEのダヒョンとジニョンがW主演を務め、優等生のソナが初めて触れた恋心へのとまどいと喜びを描くノスタルジック・ラブストーリーだ。

主題歌はダヒョンとジニョンによる「You Are the Apple of My Eye」。歌唱だけでなく2人が自ら作詞・作曲も手掛けており、劇中のソナ、ジヌとしての切ない想いを歌詞に込め丁寧に歌い上げた。

⇒映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』予告編はこちら



