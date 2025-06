ILLIT、新曲「little monster」披露にファン歓喜！ 初のファンコンサートがソウルで開幕 | RBB TODAY

ILLITが6月7日と8日の2日間、初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL」をソウルで開催した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ソウル松坡区オリンピック公園オリンピックホールで行われた同公演は、2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』のタイトル曲「Cherish (My Love)」で幕開け。続いて「Tick-Tack」、「Lucky Girl Syndrome」、「My world」、「Magnetic」、「Midnight Fiction」、「Almond Chocolate (Korean Ver.)」などの人気曲を披露した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

公演中、メンバーたちは1階と2階の観客席を駆け巡り、ファンたちと交流。「IYKYK (If You Know You Know)」ではファンと共に振り付けを踊ったほか、「I'll Like you」ではパートを分けて歌いながら、ファンとの一体感を演出した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

そしてハイライトは、新曲「little monster」のパフォーマンスだ。同楽曲は自分を苦しめる不安な感情を怪物(monster)として表現し、私の中の怪物を全て食べてしまうというユニークな歌詞が特徴。メンバーたちは「GLLITの悩みは、私たちが全部食べてしまう」と伝え、中毒性のあるフックと夢幻的なボーカルを見せ付けた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

「GLITTER DAY」の最後にメンバーたちは感動の涙。MINJUは「幼い頃からこのように多くのファンの前で、私たちだけの公演をするのが夢だった。私の夢を叶えてくれて感謝している」と感想を述べ、 IROHAは「いつもGLLITが与えてくれる愛で力を得て、熱心にパフォーマンスすることができた。私もファンに幸せを与えられる存在になるよう努力する」と誓った。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

またWONHEEは「GLLITで満たされたファンコンサートができて本当にラッキーガール」と感激し、MOKAは「このメンバーたちと一緒にデビューできて幸せで、メンバーたちに本当に感謝している」、YUNAHは「私たちの感謝の気持ちがGLLITによく伝わるように熱心に努力するので、注目して欲しい。カムバックも心待ちにして欲しい」と話した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

なお、ILLITの日本公演は8月10日・11日に神奈川・ぴあアリーナMMで、9月3日・4日に大阪・大阪城ホールで開催される予定だ。