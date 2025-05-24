宇多田ヒカル、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で披露の「Electricity」パフォーマンス映像公開 | RBB TODAY

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宇多田ヒカル、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で披露の「Electricity」パフォーマンス映像公開

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宇多田ヒカル、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で披露の「Electricity」パフォーマンス映像公開
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　国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（MAJ）。

　宇多田ヒカルは「最優秀国内R＆B/コンテンポラリー楽曲賞」「最優秀国内R&B/コンテンポラリーアーティスト賞」の2部門を受賞した。

　今回、Grand Ceremonyにて披露された「Electricity」のパフォーマンス映像が期間限定でYoutube上で公開となった。


　また7月9日には「Electricity　Remixes」のアナログレコード盤の発売を控え、店頭特典の缶バッジの絵柄も公開された。

【7月9日発売 アナログレコード盤　「Electricity Remixes」】
品番：ESJL-3175
POS：4547366743135
税抜：3,800円　税込：4,180円
収録曲：
SIDE A
Electricity Original Track
Electricity (Karen Nyame KG remix)

SIDE B
Electricity (Arca Remix)
Electritiy (salute Remix)

店舗購入特典：
■全国共通特典　・・・　オリジナル缶バッジ（Type.A）
■Amazon.co.jp　・・・　オリジナル缶バッジ（Type.B）

※宇多田ヒカルのパフォーマンス映像


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￥4,180
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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